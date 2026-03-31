Infinix XPAD 30E Tablet Belajar Keluarga yang Praktis, Fungsional, dan Tetap Menarik

jpnn.com, JAKARTA - Infinix XPAD 30E hadir dengan pendekatan yang cukup cerdas. Produk ini tidak diposisikan sebagai tablet premium, juga tidak dijual dengan janji berlebihan.

Justru sebaliknya, Infinix membangun XPAD 30E sebagai entry-level learning tablet with AI yang fokus pada kebutuhan belajar anak, penggunaan keluarga, dan hiburan ringan sehari-hari. Arah ini terasa penting, karena dari awal produk sudah tahu siapa targetnya dan masalah apa yang ingin diselesaikan.

Materi produk menjelaskan bahwa XPAD 30E lahir dari kondisi yang kini sangat akrab dengan keluarga Indonesia, belajar tidak lagi hanya terjadi di sekolah. Tugas, les, video edukasi, pencarian materi, hingga ujian kini makin sering berpindah ke perangkat digital.

Masalahnya, banyak orang tua masih menghadapi pilihan yang kurang ideal. Smartphone terlalu kecil untuk belajar lama, laptop sering harus dipakai bergantian, sementara tablet lain kerap dianggap terlalu mahal, terlalu rumit, atau kurang cocok untuk kebutuhan anak.

Di sinilah Infinix mencoba masuk, bukan hanya sebagai produsen perangkat, tetapi sebagai penyedia solusi yang terasa relevan untuk penggunaan nyata sehari-hari.

Hal yang menarik dari Infinix XPAD 30E adalah cara produknya diposisikan. Pengambil keputusan utamanya adalah orang tua usia 25–45 tahun yang peduli pada pendidikan anak, tetapi tetap sensitif terhadap harga.

Sementara itu, pengguna utama tablet ini adalah anak usia 6–15 tahun, terutama untuk kebutuhan seperti tugas sekolah, belajar online, menonton video, dan bermain game ringan. Bahkan, materi internalnya juga menyebut perangkat ini tetap relevan untuk pemakaian keluarga, misalnya untuk menonton film, membuka WhatsApp, atau memantau aktivitas anak.

Artinya, XPAD 30E tidak sedang mengejar pasar sempit yang hanya peduli pada chipset atau angka benchmark. Tablet ini dirancang untuk rumah tangga yang ingin satu perangkat serbaguna, cukup nyaman dipakai anak, tetapi tetap terasa berguna bagi orang tua. Pendekatan seperti ini membuat XPAD 30E punya identitas yang lebih kuat. Ia bukan tablet “asal ada”, melainkan tablet yang jelas tujuannya: mendukung kegiatan belajar sekaligus tetap menyenangkan untuk dipakai sehari-hari.