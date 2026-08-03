Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com
Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Instagram JPNN.com TikTok JPNN.com Threads JPNN.com Flipboard JPNN.com Youtube
JPNN.com - Nasional - Kesehatan

Inflasi Medis Indonesia Tembus 17,8 Persen, Biaya Berobat Makin Membebani Keluarga

Senin, 03 Agustus 2026 – 14:33 WIB
Inflasi Medis Indonesia Tembus 17,8 Persen, Biaya Berobat Makin Membebani Keluarga - JPNN.COM
Inflasi medis Indonesia tembus 17,8 persen, biaya berobat makin membebani keluarga. Foto ilustrasi dokumentasi Prudential

jpnn.com - JAKARTA - Lonjakan biaya layanan kesehatan menjadi ancaman baru bagi ketahanan finansial keluarga Indonesia.

Inflasi medis di dalam negeri diperkirakan mencapai 17,8 persen pada 2026, jauh melampaui inflasi umum yang berada di kisaran 2,5 persen.

Berdasarkan laporan Health Trends 2026 dari Mercer Marsh Benefits, tingkat inflasi medis Indonesia tersebut menjadi yang tertinggi di Asia.

Baca Juga:

Kondisi ini menunjukkan biaya konsultasi dokter, pemeriksaan penunjang, obat-obatan, tindakan medis, dan rawat inap meningkat jauh lebih cepat dibandingkan biaya hidup secara umum.

"Kenaikan biaya berobat berpotensi menggerus tabungan keluarga, mengganggu rencana keuangan, serta memperbesar kebutuhan terhadap perlindungan kesehatan yang memadai," kata Direktur Eksekutif Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI), Emira E. Oepangat, Senin (3/8).

Tekanan biaya kesehatan juga dipengaruhi ketidakpastian geopolitik global dan pelemahan nilai tukar rupiah.

Baca Juga:

Ketergantungan terhadap obat-obatan, alat medis, serta sejumlah komponen operasional yang berasal dari impor membuat biaya pelayanan kesehatan sensitif terhadap pergerakan kurs.

Ketika nilai rupiah melemah, biaya pengadaan obat, alat kesehatan, dan teknologi medis berpotensi meningkat.

Inflasi medis Indonesia tembus 17,8 persen, biaya berobat makin membebani keluarga. Ada solusi dari Prudential.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   inflasi medis  Prudential Indonesia  biaya berobat  biaya medis  Keluarga 

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp