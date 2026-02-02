Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Makro

Inflasi Tahunan Riau Capai 4,43 Persen, Tembilahan Tertinggi

Senin, 02 Februari 2026 – 20:11 WIB
Inflasi Tahunan Riau Capai 4,43 Persen, Tembilahan Tertinggi - JPNN.COM
Statistisi Ahli Madya BPS Provinsi Riau Fitri Hariyanti menjelaskan bahwa inflasi y-on-y tertinggi terjadi di Tembilahan dengan angka 6,38 persen dan IHK 112,18. Foto/Ilustrasi: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Riau mencatat inflasi tahunan (year on year/y-on-y) pada Januari 2026 sebesar 4,43 persen.

Inflasi tersebut tercermin dari Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 111,70.

Statistisi Ahli Madya BPS Provinsi Riau Fitri Hariyanti menjelaskan bahwa inflasi y-on-y tertinggi terjadi di Tembilahan dengan angka 6,38 persen dan IHK 112,18.

Baca Juga:

Sementara inflasi terendah tercatat di Kabupaten Kampar sebesar 3,70 persen dengan IHK 112,54.

“Secara umum, inflasi tahunan di Riau dipicu oleh kenaikan harga pada delapan kelompok pengeluaran. Penyumbang tertinggi berasal dari kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya yang mengalami inflasi sebesar 17,97 persen,” ujar Fitri Senin (2/2).

Selain itu, kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga mencatat inflasi sebesar 12,14 persen, disusul kelompok pendidikan sebesar 5,05 persen.

Baca Juga:

Kenaikan harga juga terjadi pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 2,95 persen, kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 2,57 persen, kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 2,27 persen, kelompok kesehatan sebesar 1,19 persen, serta kelompok transportasi sebesar 0,67 persen.

Di sisi lain, terdapat tiga kelompok pengeluaran yang mengalami deflasi tahunan, yakni kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 1,11 persen.

Statistisi Ahli Madya BPS Provinsi Riau Fitri Hariyanti menjelaskan bahwa inflasi y-on-y tertinggi terjadi di Tembilahan dengan angka 6,38 persen dan IHK 112,18

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Deflasi  inflasi  BPS  Komoditas 
BERITA DEFLASI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp