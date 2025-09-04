Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Entertainment - Seleb

Influencer Hingga Musisi Datang ke DPR, Bawa 17+8 Tuntutan Rakyat

Kamis, 04 September 2025 – 17:37 WIB
Kolektif 17+8 Indonesia Berbenah di depan Gerbang Pancasila, Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (4/9). Foto: Aristo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Kolektif 17+8 Indonesia Berbenah, sebuah kelompok yang terdiri dari masyarakat sipil, anggota komunitas, media baru, dan individu melaksanakan aksi di depan Gerbang Pancasila, area Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (4/9).

Mereka datang ke lokasi dengan membawa 17+8 Tuntutan Rakyat yang terbagi dalam dua bagian.

Bagian pertama diminta dituntaskan 5 September dan kedua dituntut selesai pada 25 Agustus 2026.

"Kami berharap, semuanya itu bisa dikabulkan sesuai dengan deadline-nya. Tanggal 5 September sudah diproses," kata Ferry Irwandi, satu di antara perwakilan Kolektif 17+8 Indonesia Berbenah ditemui di depan Gerbang Pancasila, Jakarta, Kamis.

Pria yang aktif di media sosial itu merasa optimistis DPR bisa menuntaskan tuntutan bagian pertama yang diselesaikan pada 5 September 2025.

Menurutnya, anggota DPR RI pernah mengesahkan UU dengan cepat dan menuntaskan 17+8 Tuntutan Rakyat menjadi hal mudah diselesaikan legislatif.

Sebab, beberapa tuntutan bagian pertama yakni pembentukan tim investigasi independen hingga transparansi anggaran DPR.

"DPR kita sudah pernah membuktikan beberapa undang-undang bisa disahkan dengan cepat, apalagi tuntutan bentuk tim investigasi. Bisa, bisa itu," ujar Ferry Irwandi.

Kolektif 17+8 Indonesia Berbenah membawa belasan tuntutan untuk disampaiakan di depan Gerbang Pancasila, area Kompleks Parlemen, Kamis (4/9).

