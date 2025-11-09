Info dari Istana soal Gelar Pahlawan Nasional untuk Soeharto

jpnn.com - Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menginformasikan bahwa Presiden Prabowo Subianto bakal mengumumkan sepuluh nama pahlawan nasional pada Senin (10/11), termasuk di antaranya Presiden ke-2 RI Soeharto.

"Kurang lebih 10 nama. Ya masuk, masuk (nama Soeharto)," kata Prasetyo saat menjawab pertanyaan wartawan di kawasan Kertanegara, Jakarta Selatan, Minggu malam (9/11/2025).

Prasetyo menjelaskan penetapan nama-nama tersebut telah melalui proses finalisasi dalam rapat terbatas yang turut dihadiri Menteri Kebudayaan yang juga Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan (GTK) Fadli Zon, di kediaman Presiden Prabowo di Kertanegara, Jakarta Selatan, Minggu.

Baca Juga: Raden Umar Menilai Gelar Pahlawan untuk Soeharto Bentuk Penghormatan

Dalam finalisasi tersebut, Presiden Prabowo turut mendapatkan masukan dari pimpinan DPR dan MPR.

DIa menyebut Presiden Prabowo meminta pandangan dari berbagai tokoh sebelum mengambil keputusan terkait penetapan gelar tersebut.

"Tadi juga Bapak Presiden mendapatkan masukan dari ketua MPR, kemudian juga dari wakil ketua DPR," ujarnya.

Prasetyo mengatakan Presiden Prabowo sebelumnya menugaskan beberapa pihak berkomunikasi dengan para tokoh, mendapatkan masukan terkait pemberian gelar pahlawan nasional tahun ini.

"Sehingga diharapkan apa yang nanti diputuskan oleh Bapak Presiden, oleh pemerintah itu, sudah melalui berbagai masukan," tuturnya.