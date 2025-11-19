Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Hukum

Info dari Prof Jimly soal Kerja Komisi Reformasi Polri

Rabu, 19 November 2025 – 08:53 WIB
Info dari Prof Jimly soal Kerja Komisi Reformasi Polri - JPNN.COM
Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Prof Jimly Asshiddiqie. Foto: Ricardo/JPNN

jpnn.com - Komisi Percepatan Reformasi Polri terus bergerak menyerap aspirasi masyarakat sipil terkait reformasi di tubuh Kepolisian Republik Indonesia melalui audiensi bersama sejumlah organisasi kelompok masyarakat.

"Komisi Percepatan Reformasi Polri hari ini sengaja memberikan kesempatan untuk mengundang pihak-pihak yang sebelumnya telah mengirim surat permohonan audiensi dan semua masukan yang disampaikan, mulai dari NEFA, ELSAM, Imparsial, dan beberapa organisasi lain, sangat konstruktif,” kata Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Prof Jimly Asshiddiqie di Jakarta, Selasa (18/11/2025).

Prof Jimly menyebut sejumlah organisasi yang hadir beranggotakan para aktivis dan tokoh yang selama ini bergerak dalam isu hak asasi manusia (HAM) dan kemanusiaan yang memiliki kepedulian terhadap kemajuan bangsa dan negara, khususnya terkait percepatan reformasi Polri.

Baca Juga:

Dia memastikan bahwa masukan yang diberikan telah diterima dengan baik. Namun, masih perlu pendalaman untuk dapat digunakan sebagai bahan perumusan kebijakan.

"Kami mengapresiasi dan bahkan meminta agar dalam satu bulan ke depan masukan tertulis mereka diperdalam lagi. Kami berharap dapat lebih rinci, sekaligus menyertakan tawaran solusi, bukan hanya daftar masalah," ucapnya.

Mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu juga mengatakan bahwa komisi memberikan ruang bagi setiap organisasi untuk menghimpun pandangan lebih luas dari lingkungan mereka masing-masing.

Baca Juga:

“Apa yang nantinya kami rumuskan sebagai policy reform atau kebijakan baru harus benar-benar sesuai aspirasi masyarakat,” ucapnya.

Melalui audiensi ini, Jimly berharap terbentuk sinergi positif antara Polri dan masyarakat sipil sehingga proses percepatan reformasi dapat berjalan tepat sasaran, transparan, dan partisipatif.

Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Prof Jimly Asshiddiqie beri info soal kerja tim bentukan Presiden Prabowo tersebut.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Reformasi Polri  Komisi Percepatan Reformasi Polri  Polri  Jimly Asshiddiqie  Imparsial  ELSAM  Kompolnas  Komisi Reformasi Polri 
BERITA REFORMASI POLRI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp