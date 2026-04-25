JPNN.com - Nasional

Info dari TNI soal Pemulangan Jenazah Praka Rico Pramudia yang Gugur di Lebanon

Minggu, 26 April 2026 – 02:02 WIB
Info dari TNI soal Pemulangan Jenazah Praka Rico Pramudia yang Gugur di Lebanon - JPNN.COM
Praka Rico Pramudia. ANTARA/Instagram/@kemhanri/

jpnn.com - Kepala Dinas Penerangan TNI AD (Kadispenad) Brigjen TNI Donny Pramono menyebut perwakilan Indonesia sedang mengurus proses pemulangan jenazah Praka Rico Pramudia dari Beirut, Lebanon.

Donny mengatakan proses administrasi pemulangan jenazah almarhum tengah dilaksanakan dan TNI telah menyampaikan kabar duka kepada keluarga.

"Rencana pemakaman akan dilaksanakan sesuai dengan keputusan keluarga," kata Donny dalam siaran pers resmi Dispenad di Jakarta, Sabtu (25/4/2026).

Baca Juga:

Walakin, dia belum bisa memastikan kapan jenazah Praka Rico dipulangkan dari Beirut.

TNI AD menyampaikan belasungkawa dan memberikan rasa hormat setinggi-tingginya kepada Praka Rico Pramudia yang gugur karena berusaha memelihara perdamaian di Lebanon.

Dengan gugurnya Praka Rico Pramudia, maka total prajurit TNI yang gugur dalam dua insiden terpisah di wilayah misi UNIFIL Lebanon Selatan adalah empat orang, yaitu Mayor Inf (Anumerta) Zulmi Aditya Iskandar, Serka (Anumerta) Muhammad Nur Ichwan, Kopda (Anumerta) Farizal Rhomadhon dan Praka Rico Pramudia.

Baca Juga:

Sebelumnya, ANTARA juga mencoba mengkonfirmasi ke Kepala Pusat Penerangan Mabes TNI Mayjen TNI Aulia Dwi Nasrullah terkait informasi detail soal gugurnya prajurit itu.

Namun, hingga saat ini, Aulia belum membalas konfirmasi ANTARA melalui pesan singkat.

Kepala Dinas Penerangan TNI AD (Kadispenad) Brigjen TNI Donny Pramono sampaikan info terkini soal pemulangan jenazah Praka Rico Pramudia dari Beirut, Lebanon.

BERITA PRAKA RICO PRAMUDIA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
