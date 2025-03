Info Mudik 2025: One Way Nasional di Tol Cikatama-Kalikangkung Mulai H-4 Lebaran

jpnn.com, SEMARANG - Rekayasa lalu lintas satu arah atau one way akan diberlakukan secara nasional untuk mengurai kepadatan arus mudik dan balik Lebaran 2025.

One Way akan dilakukan di Tol Trans Jawa pada 27 Maret 2025 pukul 14.00 WIB. Dimulai dari Km 70 Gerbang Tol Cikampek Utama (GT Cikatama) hingga GT Kalikangkung Semarang.

"Dari Km 70 sampai dengan Km 414, jalur A, dan jalur B akan digunakan. Kemudian akan berakhir di 29 Maret 2025 pukul 00.00 WIB," kata Dirlantas Polda Jateng Kombes Sonny Irawan, Jumat (14/3).

Kombes Sonny bilang pemberlakuan one way menyesuaikan situasi, dan kondisi kepadatan kendaraan. Menurutnya, bisa diperpanjang seperti tahun lalu.

"Sebagai contoh tahun lalu, ternyata One Way Mudik harus dipertambah lagi, kami akan mensosialisasikan pada masyarakat untuk sementara ada penambahan waktu One Way Mudik," katanya.

Sementara one way balik, akan diberlakukan mulai dari Km 414 GT Kalikangkung sampai Km 70 GT Cikatama pada 3 April 2025 pukul 14.00 WIB.

"Berakhir 7 April 2025 00.00. Namun, jika ada perubahan dinamika di lapangan waktunya, kami akan mensosialisasikan jauh ataupun sebelum kegiatan tersebut," ujarnya.(wsn/jpnn)