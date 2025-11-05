Info Penting Mudik Gratis Lebaran 2026 Pemprov Jateng, Pendaftar Sudah Banyak

jpnn.com - SEMARANG – Hingga saat ini sudah ribuan orang telah mendaftar untuk ikut dalam program Mudik Gratis Lebaran 2026 yang digelar Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng).

Demikian dikatakan Ketua umum Paguyuban Jateng Leles Sudarmanto.

"Animo masyarakat sangat tinggi, terlebih untuk tujuan Sukoharjo, Cilacap, Wonogiri, Purworejo, Kebumen, Magelang, dan Soloraya," katanya, di Semarang, Selasa (4/11).

Saat ini saja, kata dia, sudah ada 1.927 orang yang berminat untuk menjadi peserta program tahunan tersebut.

Leles mengatakan hal tersebut saat Rapat Koordinasi Persiapan Pelaksanaan Mudik dan Balik Rantau Gratis 2026 yang diadakan di Komplek Kantor Gubernur Jateng.

Rapat itu dihadiri sejumlah pemangku kepentingan, mulai dari unsur pemerintah daerah se-Jateng, organisasi perangkat daerah (OPD) Pemprov Jateng, swasta, dan paguyuban masyarakat.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Jateng Sumarno berharap masyarakat bisa memanfaatkan program Mudik Balik dan Rantau Gratis 2026 tersebut.

"Kapasitasnya terbatas dan peminatnya sangat besar. Jangan sampai sudah mendaftar tapi tidak jadi berangkat," katanya.