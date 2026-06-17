Info Penting soal SPMB 2026 SMAN 28 Bandung yang Belum Punya Gedung

jpnn.com - BANDUNG – Dinas Pendidikan (Disdik) Jawa Barat menjelaskan mengenai Seleksi Penerimaan Murid Baru atau SPMB 2026 angkatan pertama di SMAN 28 Bandung.

Dipastikan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) bagi siswa angkatan pertama SMAN 28 Bandung yang diterima melalui SPMB 2026 Jabar akan berjalan, meski sementara menumpang di SMAN 23 Bandung.

Kepala Disdik Jawa Barat (Jabar) Purwanto menerangkan siswa SMAN 28 Bandung akan dititipkan sementara di SMAN 23 Bandung agar KBM tahun ajaran 2026/2027 tetap berjalan tepat waktu, sambil menunggu proyek konstruksi bangunan sekolah baru tersebut di Jalan Pacuan Kuda, Kecamatan Arcamanik, rampung akhir tahun ini.

"Iya, itu sudah ada, sudah ada peminatnya. Belajarnya nanti itu ada di SMAN 23, sementara," kata Purwanto di Bandung, Selasa (16/6).

Purwanto menjelaskan animo masyarakat di kawasan timur Kota Bandung untuk mendaftar ke sekolah baru tersebut tergolong tinggi, karena di wilayah Kecamatan Arcamanik selama ini belum ada SMA negeri.

Keberadaan SMAN 28 Bandung guna mengakomodasi zonasi padat penduduk.

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Meskipun saat ini titik lokasi proyek masih berupa lahan kosong tanpa ruang kelas ataupun fasilitas dasar pendidikan, Disdik Jabar menegaskan proses administrasi kelulusan siswa tidak mengalami penundaan.

"Sudah menerima siswa," ujar Purwanto.