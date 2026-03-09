Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah

Info Terbaru Banjir Jakarta, Hari Ini Masih Ada Beberapa Lokasi Terendam

Senin, 09 Maret 2026 – 06:53 WIB
Info Terbaru Banjir Jakarta, Hari Ini Masih Ada Beberapa Lokasi Terendam - JPNN.COM
Banjir Jakarta. Ilustrasi Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com - JAKARTA – Banjir Jakarta yang terjadi pada Minggu (8/3) masih menyisakan genangan di sejumlah lokasi di wilayah ibu kota pada Senin (9/3) pagi.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mendata hingga Senin pukul 06.00 WIB banjir masih merendam sebanyak 16 rukun tetangga (RT) dan dua ruas jalan dengan ketinggian mulai dari setengah meter hingga hampir satu meter.

"Namun, saat ini banjir sudah berangsur surut," kata Kepala Pusat Data dan Informasi Kebencanaan BPBD DKI Jakarta Mohamad Yohan di Jakarta, Senin.

Baca Juga:

BPBD DKI Jakarta mendata pada Minggu (8/3) siang banjir sempat merendam sebanyak 148 RT dan 20 ruas jalan di Jakarta Selatan, Barat, dan Timur. Data tersebut menjadi puncak banjir yang terjadi di Jakarta.

Setelah itu, dari data yang sama banjir berangsur-angsur surut dan pada Senin pagi sekitar pukul 06.00 WIB banjir masih merendam 16 RT dan dua ruas jalan.

Yohan mengatakan, untuk ketinggian air yang masih merendam 16 RT di Jakarta Barat yaitu dari 30-90 sentimeter (cm).

Baca Juga:

"Untuk penyebab banjir yaitu hujan deras yang melanda wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya pada Sabtu (7/3) dan Minggu (8/3) serta meluapnya sejumlah sungai di daerah tersebut," ujarnya.

Adapun data wilayah terdampak sebagai berikut:

Banjir Jakarta berangsur-angsur surut, pada Senin pagi sejumlah lokasi masih terendam.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   banjir  Jakarta  Banjir Jakarta  BPBD 
BERITA BANJIR LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp