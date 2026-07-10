Info Terbaru dari BKN soal Pendaftaran CPNS 2026 Jalur Umum dan Sekolah Kedinasan

jpnn.com - JAKARTA - Berikut penjelasan dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) terkait pertanyaan kapan pendaftaran CPNS 2026 dibuka.

Di tahun-tahun sebelumnya, gelombang pertama seleksi Calon ASN ialah penerimaan CPNS jalur sekolah kedinasan.

Pada rekrutmen CPNS 2025 misalnya, untuk jalur sekolah kedinasan, Badan Kepegawaian Negara (BKN) menetapkan tanggal pendaftaran dimulai 29 Juni hingga 18 Juli 2025.

Nah, hari ini sudah 10 Juli 2026, tetapi belum ada tanda-tanda pembukaan pendaftaran CPNS jalur kedinasan.

Hal itu juga bisa menjadi sinyal bahwa pendaftaran CPNS 2026 jalur umum bakal molor.

Wakil Kepala BKN Suharmen mengatakan, sampai saat ini belum ada pembahasan detail terkait seleksi CPNS 2026, termasuk jalur sekolah kedinasan.

Pemerintah masih fokus pada pengisian pegawai Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) dan Sekolah Rakyat (SR).

"Sampai Juni kemarin pembahasannya masih fokus ke KDKMP dan SR tingkat instansi. Untuk Sekolah Kedinasan masih belum dibahas detail," kata Waka BKN Suharmen kepada JPNN, Jumat (10/7/2026).