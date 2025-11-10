Info Terbaru dari Erwan Zuganda Soal Pelantikan 325 PPPK Tahap 2 Rejang Lebong

Senin, 10 November 2025 – 03:00 WIB

jpnn.com - REJANG LEBONG - Ratusan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) tahap 2 tahun 2024 Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu, akan segera dilantik.

PPPK tahap 2 tahun 2024 ini mencakup 177 tenaga teknis, 65 tenaga pendidik, dan 83 tenaga kesehatan.

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Rejang Lebong memfinalisasi pelantikan 325 PPPK tahap II tahun 2024 itu sebelum akhir tahun.

Pelaksana Tugas Kepala BKPSDM Rejang Lebong Erwan Zuganda mengatakan proses administrasi pelantikan saat ini tinggal menunggu verifikasi akhir dari Badan Kepegawaian Negara (BKN).

"Dokumen administrasi dari BKN hampir rampung. Setelah verifikasi terakhir selesai, pelantikan akan segera dilakukan, ditargetkan sebelum akhir tahun," kata Erwan di Rejang Lebong, Sabtu (8/11).

Sebelumnya, pelantikan PPPK formasi 2024 tahap 1 telah dilaksanakan pada 28 Oktober 2025, dengan jumlah peserta mencapai 1.106 orang.

Namun, sebanyak 32 orang dari tahap I belum ikut dilantik karena terkendala masalah administrasi.

Mereka telah diberi kesempatan mengajukan keberatan secara tertulis.