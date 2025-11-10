Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah - Bengkulu

Info Terbaru dari Erwan Zuganda Soal Pelantikan 325 PPPK Tahap 2 Rejang Lebong

Senin, 10 November 2025 – 03:00 WIB
Info Terbaru dari Erwan Zuganda Soal Pelantikan 325 PPPK Tahap 2 Rejang Lebong - JPNN.COM
Pelaksana tugas (Plt) Kepala BKPSDM Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, Erwan Zuganda. ANTARA/Nur Muhamad

jpnn.com - REJANG LEBONG - Ratusan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) tahap 2 tahun 2024 Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu, akan segera dilantik.

PPPK tahap 2 tahun 2024 ini mencakup 177 tenaga teknis, 65 tenaga pendidik, dan 83 tenaga kesehatan. 

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Rejang Lebong memfinalisasi pelantikan 325 PPPK tahap II tahun 2024 itu sebelum akhir tahun.

Baca Juga:

Pelaksana Tugas Kepala BKPSDM Rejang Lebong Erwan Zuganda mengatakan proses administrasi pelantikan saat ini tinggal menunggu verifikasi akhir dari Badan Kepegawaian Negara (BKN).

"Dokumen administrasi dari BKN hampir rampung. Setelah verifikasi terakhir selesai, pelantikan akan segera dilakukan, ditargetkan sebelum akhir tahun," kata Erwan di Rejang Lebong, Sabtu (8/11).

Sebelumnya, pelantikan PPPK formasi 2024 tahap 1 telah dilaksanakan pada 28 Oktober 2025, dengan jumlah peserta mencapai 1.106 orang.

Baca Juga:

Namun, sebanyak 32 orang dari tahap I belum ikut dilantik karena terkendala masalah administrasi.

Mereka telah diberi kesempatan mengajukan keberatan secara tertulis.

325 PPPK tahap 2 tahun 2024 Rejang Lebong segera dilantik. Dokumen administrasi dari BKN hampir rampung

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   PPPK  pelantikan PPPK  PPPK tahap 2  Erwan Zuganda  rejang lebong  Info terbaru 
BERITA PPPK LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp