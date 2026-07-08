Info Terbaru dari Manajemen Persib soal Mariano Peralta, Oh Ternyata

jpnn.com - JAKARTA - Mariano Peralta masih menjadi pemain yang paling didambakan Bobotoh untuk bergabung dengan Persib Bandung.

Sosok peraih predikat pemain terbaik Super League 2025/26 itu diyakini bisa mempertajam sektor lini serang Persib yang musim kurang garang.

Di tengah gencarnya aktivitas Maung Bandung di bursa transfer, rumor kedatangan gelandang serang asal Argentina itu belum juga mereda.

Sejauh ini, Persib telah memperkenalkan enam pemain baru untuk menghadapi musim 2026/2027. Namun, nama Peralta menjadi yang paling dinanti untuk diumumkan secara resmi.

Menanggapi hal tersebut, Komisaris PT Persib Bandung Bermartabat (PBB) Kuswara S. Taryono belum memberikan kepastian apakah Peralta akan menjadi bagian dari skuad Maung Bandung.

Dia hanya meminta Bobotoh bersabar menunggu pengumuman resmi dari klub.

"Pokoknya kalau tentang pemain yang tadi disebut, belum memungkinkan untuk disampaikan. Dalam arti tunggu saja siapa pemain lagi nih yang akan muncul. Jadi nanti tunggu tanggal mainnya dan tunggu momen yang paling tepat," kata Kuswara di Bandung, Rabu (8/7/2026).

Menurutnya, seluruh pengumuman pemain baru akan dilakukan setelah mendapat lampu hijau dari tim pelatih.