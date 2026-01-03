Info Terbaru dari Polisi Kasus Kematian Ibu-2 Anak di Warakas Jakut

jpnn.com, JAKARTA - Kasubbid Penmas Polda Metro Jaya Kombes Reonald Simanjuntak mengatakan masih menunggu hasil laboratorium forensik (labfor) terkait kasus tewasnya tiga orang dalam kontrakan di Jalan Warakas 5 Gang 10, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, pada Jumat (2/1).

"Hasil labfor itu membutuhkan waktu karena tidak sebentar untuk membuktikan bahwa kandungan yang ada dalam cairan dari sampel yang diambil dari tubuh korban, nanti disesuaikan dengan barang bukti yang ada di TKP," kata Reonald di Delta Mas, Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, Kamis.

Menurut dia, penyelidik juga tidak mau terkesan terburu-buru dan hasilnya nanti salah, lebih baik pelan tapi teliti dan benar-benar akurat hasilnya.

Untuk hasil labfor bisa diketahui rata-rata lebih dari dua minggu, tergantung dari kesulitan barang bukti yang didapatkan.

"Terkait adanya dugaan pidana, kita tidak bisa menduga-duga karena kita harus berdasarkan fakta," kata Reonald.

Polres Metro Jakarta Utara telah memeriksa 10 saksi terkait tewasnya tiga orang yang terdiri dari ibu dan dua anaknya serta anak lainnya yang ditemukan kritis, dalam kontrakan di Jalan Warakas 5 Gang 10, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Jumat (2/1).

“Total 10 saksi yang sudah diperiksa dalam kasus ini. Kami masih memperbanyak pemeriksaan saksi,” kata Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Utara AKBP Onkoseno Gradiarso Sukahar, Senin (5/1).

Ia mengatakan saksi yang diperiksa termasuk sang anak yang baru pulang kerja dan anak yang sempat kritis serta dirawat di RSUD Koja.