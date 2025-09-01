Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Info Terbaru Demo di Bandung Hari Ini, Tuntutan Mengarah pada Jabatan Kapolri

Senin, 01 September 2025 – 15:39 WIB
Demo di Kota Bandung hari ini (1/9), spanduk protes dibentangkan di gerbang Kantor DPRD Jawa Barat. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com - BANDUNG - Berikut ini kabar terbaru aksi demo di Kota Bandung, Jawa Barat, hari ini Senin 1 September 2025.

Pada aksi demo hari ini, Kelompok mahasiswa yang tergabung dalam organisasi kepemudaan Cipayung Plus dari berbagai kampus di Bandung, menuntut Presiden Prabowo Subianto mencopot Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dari jabatannya.

Hal ini menyusul terjadinya gejolak di banyak daerah dampak dari tragedi kematian driver ojek online (ojol) Affan Kurniawan yang dilindas rantis Brimob.

Desakan pencopotan Kapolri ini disampaikan ratusan mahasiswa dalam aksi unjuk rasa di Gedung DPRD Jabar, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Senin (1/9/2025).

Massa menyuarakan kekecewaan mereka terhadap kebijakan pemerintah yang dinilai gagal meredam gelombang demonstrasi belakangan ini.

Mahasiswa menilai pemerintah tidak mampu mengatasi permasalahan yang terjadi di tengah masyarakat.

"Pemerintah masih belum becus menyelesaikan masalah. Justru yang dilakukan adalah menambah kekuatan pengamanan. Ini menandakan ketidakmampuan pemerintah dalam mencari solusi," kata Koordinator Lapangan Cipayung Plus Rafli Salam saat ditemui di sela-sela aksi.

Rafli menegaskan, langkah pemerintah dan aparat yang lebih mengedepankan pendekatan keamanan justru kian memicu perlawanan mahasiswa.

Info terbaru aksi demo hari ini di Kota Bandung, Cipayung Plus mendesak Presiden Prabowo mencopot Listyo Sigit dari jabatan Kapolri.

