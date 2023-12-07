JPNN.com - Nasional - Humaniora

Info Terbaru Istana soal Rekrutmen ASN 2026

Rabu, 18 Maret 2026 – 02:02 WIB
Ilustrasi ASN. Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com - Pemerintah masih menahan keputusan terkait rekrutmen aparatur sipil negara (ASN) tahun ini.

Keputusan itu diambil menunggu penetapan sektor prioritas yang harus dipenuhi lebih dahulu.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebut rencana rekrutmen ASN, termasuk kemungkinan dibukanya seleksi calon ASN (CASN), sejatinya telah dirumuskan.

Menurutnya, hampir seluruh kementerian bahkan telah menyampaikan kebutuhan pegawai di instansinya masing-masing.

"Sudah kita finalkan, kita rumuskan. Secara umum hampir semua menteri sudah menyampaikan kebutuhannya," kata Prasetyo usai rapat koordinasi di Kementerian Pertahanan, Jakarta, Selasa (17/3/2026).

Walakin, pemerintah belum dapat menetapkan jumlah formasi secara rinci karena pembahasan masih difokuskan pada penentuan prioritas kebutuhan.

Menurutnya, langkah ini penting agar rekrutmen ASN benar-benar menjawab kebutuhan paling mendesak.

"Kami belum bisa menyampaikan angka secara detail karena masih melihat prioritas-prioritas terlebih dahulu yang harus kita penuhi," ujarnya.

Begini info dari Menesneg Prasetyo Hadi soal rekrutmen ASN tahun ini. Konon masih menunggu penetapan sektor prioritas yang harus dipenuhi dahulu.

