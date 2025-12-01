Info Terbaru Kondisi Jalur Tarutung-Sibolga yang Terdampak Banjir & Longsor

jpnn.com - JAKARTA - Berikut ini informasi terbaru kondisi jalan lintas di Tarutung–Sibolga, Sumatera Utara yang terdampak bencana banjir bandang dan tanah longsor.

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto menyampaikan, sepanjang 40 kilometer jalan lintas di Tarutung–Sibolga, sudah bisa ditembus tim gabungan menggunakan alat berat.

Kepala BNPB Suharyanto dalam keterangan tersebut melaporkan bahwa meski baru sebagian kecil, tetapi pembukaan jalur tersebut menjadi kemajuan signifikan demi mempercepat penyaluran bantuan dan operasi pencarian serta pertolongan (SAR) di wilayah terdampak, khususnya Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng).

Posko Pendukung Nasional di Tapanuli Utara (Taput) menerima laporan bahwa jalur Tarutung–Sibolga terputus di sejumlah titik hingga hampir ratusan kilometer akibat longsor, termasuk akses menuju beberapa desa di Parmonangan dan Adiankoting yang hingga kini belum dapat dijangkau.

Suharyanto mengingkapkan, karena kondisi tersebut lebih dari 12.000 warga terisolasi dari jangkauan distribusi logistik dan belum bisa dievakuasi oleh tim petugas gabungan dari Basarnas, TNI-Polri.

BNPB mengkonfirmasi bahwa kondisi itu pula yang menjadi salah satu faktor yang membuat warga terpaksa mengambil logistik sembako di sejumlah toko swalayan dan gudang pemerintah dua hari lalu.

Baca Juga: Senator Dedi Iskandar Batubara Berharap Banjir dan Longsor di Sumatra Berstatus Bencana Nasional

Dengan begitu upaya normalisasi pembukaan jalur darat, menurut Suharyanto dipastikan berlanjut pagi ini yang meliputi jalan lintas Kabupaten Mandailing Natal jalur Singkuang–Tabuyung serta ruas Batang Natal–Muara Batang Gadis yang masih terputus di beberapa titik sehingga menyebabkan isolasi sejumlah kecamatan.

Dalam kesempatan yang sama petugas dibawah koordinasi teknis daru Kementerian Pekerjaan Umum juga membuka lintasan akses secara bertahap menggunakan alat berat pada ruas jalan nasional Sibolga–Padang Sidempuan dan Sibolga–Tarutung.