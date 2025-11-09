Info Terbaru Kondisi Terduga Pelaku Ledakan SMAN 72 Kelapa Gading, Bagaimana soal Motif?

jpnn.com - JAKARTA - Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budhi Hermanto menyampaikan informasi terbaru mengenai kondisi terduga pelaku ledakan di SMAN 72 Kelapa Gading, Jakarta Utara.

Kombes Budhi mengatakan, terduga pelaku yang berstatus anak berhadapan dengan hukum (ABH) saat ini telah usai menjalani operasi dan kini dirawat di unit perawatan intensif (ICU).

"Luka pasti di bagian kepala dan ada luka goresan. Iya, menjalani operasi pada bagian kepala," kata Kombes Pol Bhudi Hermanto di Polda Metro Jaya, Sabtu (8/11).

Bhudi mengatakan, anak tersebut kini sudah sadar. Namun, masih harus menjalani perawatan medis secara bertahap.

Luka yang dialami cukup berat, terutama di bagian kepala, sehingga memerlukan tindakan operasi.

Bhudi menjelaskan, terduga pelaku kini masih berada di ruang ICU dengan penjagaan ketat oleh petugas kepolisian.

Pengamanan itu dilakukan bukan hanya untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, tetapi juga untuk memastikan proses perawatan berjalan aman.

"Dijaga ketat pasti. Bukan hanya pelaku, terhadap korban juga kita (polisi) jaga, karena kita berharap tidak terjadi fatalitas yang lebih berat," ujar Bhudi.