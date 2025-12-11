Info Terbaru Nasib Honorer Gagal PPPK Paruh Waktu dari Kabid GTK

jpnn.com - CIANJUR - Sebanyak 1.576 guru honorer di lingkup Pemerintah Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, tidak masuk dalam usulan pengangkatan menjadi PPPK Paruh Waktu.

Bagaimana nasib ribuan guru honorer gagal PPPK Paruh Waktu tersebut?

Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Cianjur menyatakan menunggu keputusan dari pemerintah pusat.

Kepala Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Disdikpora Cianjur Wawan Setiawan mengatakan Pemkab Cianjur telah mengusulkan lebih dari 7.000 formasi PPPK paruh waktu tahun 2025, terdiri dari guru dan tenaga teknis di sekolah.

"Untuk formasi tenaga pendidikan yang diajukan sebanyak 2.800 orang karena sudah terdata di Dapodik. Namun, banyak yang tidak memenuhi syarat salah satunya masa kerja kurang dari dua tahun," katanya di Cianjur, Rabu (10/12).

Sehingga pihaknya belum dapat memastikan nasib ribuan honorer tenaga pendidikan itu.

Namun, dia berharap ke depan ada peluang pemerintah membuka kembali formasi dengan mempertimbangkan anggaran daerah.

Banyak guru honorer yang terdaftar di Dapodik. Namun, tidak dapat mengikuti seleksi karena aturan mengharuskan masa kerja minimal dua tahun, sehingga banyak guru honorer tersisih dan belum mendapatkan kepastian status.