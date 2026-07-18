Info Terbaru Pendaftaran CPNS 2026, Kepala BKN Beri Kabar Baik

jpnn.com, JAKARTA - Info terbaru pendaftaran CPNS 2026. Kepala BKN Prof. Zudan Arif Fakrullah beri kabar baik.

Pendaftaran CPNS 2026 khususnya jalur sekolah ikatan dinas sebentar lagi dibuka. Para lulusan SMA sederajat pun yang ingin menjadi PNS melalui jalur sekolah ikatan dinas diminta bersiap-siap.

"Sebentar lagi dibuka pendaftaran sekolah ikatan dinas. Kami upayakan minggu depan," kata Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Prof. Zudan Arif Fakrullah kepada JPNN, Sabtu (18/7/2026)

Dia mengungkapkan, formasi CPNS 2026 jalur sekolah ikatan dinas ditentukan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB) Rini Widyantini. Sistemnya diatur melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PermenPANRB).

Nah, PermenPANRB pengadaan sekolah ikatan dinas sudah ada.

"PermenPANRB sudah ditandatangani Ibu MenPANRB Rini Widyantini minggu kemarin, makanya BKN langsung siapkan implementasinya," terang Prof. Zudan.

Dia menambahkan, pendaftaran CPNS 2026 jalur sekolah ikatan dinas merupakan gawean KemenPANRB dan BKN.

Walaupun saat ini BKN tengah menangani pengadaan ASN PPPK Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) dan Sekolah Rakyat, tetapi diupayakan pendaftaran sekolah ikatan dinas sesuai time line.