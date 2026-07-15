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Info Terbaru Perjuangan PPPK, P3K PW, dan Downgrade, Sinyal Positif, Alhamdulillah

Rabu, 15 Juli 2026 – 11:13 WIB
Info Terbaru Perjuangan PPPK, P3K PW, dan Downgrade, Sinyal Positif, Alhamdulillah - JPNN.COM
Sekjen DPP FHNK2I Tendik Herlambang Susanto menyampaikan materi usulan terkait nasib PPPK, P3K PW, dan PPPK downgrade, kepada Wakil Ketua Komite I DPD RI H. Muhdi. Foto: dokumentasi FHNK2I for JPNN.com

jpnn.com - JAKARTA - Forum Honorer Non-Kategori Dua Indonesia (FHNK2I) telah mengajukan usulan soal nasib PPPK, PPPK paruh waktu (P3K PW), dan PPPK downgrade kepada Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI. Ada sinyalemen positif dari DPD RI.

Sekretaris Jenderal DPP FHNK2I Tenaga Kependidikan (Tendik) Herlambang Susanto mengungkapkan, saat bertemu Wakil Ketua Komite I DPD RI H. Muhdi ada lima usulan yang disampaikan.

Kesemuanya merupakan aspirasi dari ASN PPPK baik penuh waktu, downgrade, maupun PPPK paruh waktu.

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Adapun materi usulan yang disampaikan sebagai berikut:

1. Terkait dengan kemampuan anggaran daerah, memohon agar supaya sumber gaji PPPK di daerah bisa dialihkan ke APBN, sehingga daerah pun tidak menjadi terbebani.

2 Rekrutmen 2026, 2027, dan seterusnya, berfokus pada penuntasan terhadap keberadaan PPPK Paruh Waktu untuk menjadi Penuh Waktu dan PPPK Penuh Waktu Downgrade untuk disesuaikan dengan ijazahnya.

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3. Peralihan sumber gaji bagi PPPK dari APBD ke APBN bisa dilakukan pemerintah pusat sesuai dengan kondisi anggaran yang ada dan dapat dilakukan secara bertahap.

4. Bersamaan dengan peralihan sumber gaji ke APBN, kementerian terkait juga perlu membuat edaran ke daerah, yaitu dengan memberikan jaminan kepada PPPK maupun paruh waktu terkait keberlanjutan masa kontraknya.

Info terbaru dari FHNK2I yang terus memperjuangan nasib PPPK, P3K PW, PPPK Downgrade, ada sinyal positif.

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TAGS   PPPK  PPPK Paruh Waktu  P3K PW  PPPK downgrade  honorer 
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