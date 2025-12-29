Info Terbaru Polisi soal Pembunuhan Satu Keluarga di Situbondo

jpnn.com - Personel Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Situbondo, Jawa Timur tidak hanya menemukan sebilah pisau di lokasi pembunuhan satu keluarga, tetapi juga ponsel.

Kasat Reskrim Polres Situbondo AKP Agung Hartawan mengatakan polisi mengamankan lima telepon seluler (ponsel) atas kasus dugaan korban pembunuhan satu keluarga itu.

Ketiga korban dugaan pembunuhan itu ialah Muhammad Hasim (58) dan istrinya Suningsih (38) serta Umi Rahmania (18) perempuan (anak).

Ketiganya ditemukan meninggal dunia di dalam rumahnya di Dusun Watuketu, Desa Demung, Kecamatan Besuki, pada Minggu (28/12) pagi sekitar pukul 07.00 WIB.

"Kami juga mengamankan lima handphone di lokasi kejadian, termasuk sebilah pisau, serta memeriksa kamera pengintai dalam kondisi mati," kata Kasat Reskrim Polres Situbondo AKP Agung Hartawan kepada wartawan di Situbondo, Minggu malam (28/12/2025).

Menurut dia, tim forensik saat ini sedang bekerja melakukan autopsi tiga jenazah korban dugaan pembunuhan di RSUD dr. Abdoer Rahem Situbondo.

Hasil autopsi merupakan bagian dari penyelidikan untuk mengungkap motif meninggalnya tiga korban yang masih satu keluarga itu.

"Kami masih menunggu hasil autopsi dari RSUD dr. Abdoer Rahem, dan tim forensik masih bekerja dan kami menunggu hasilnya," kata AKP Agung.