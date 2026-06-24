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JPNN.com - Kriminal

Info Terbaru setelah si Sadis Taufik Hidayat Tertangkap, Bukan Sel Biasa

Rabu, 24 Juni 2026 – 05:06 WIB
Info Terbaru setelah si Sadis Taufik Hidayat Tertangkap, Bukan Sel Biasa - JPNN.COM
Taufik Hidayat, pelaku penganiayaan sadis saat tiba di Mapolda Jabar, Kota Bandung, Selasa (23/6/2026) malam. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com - BANDUNG – Jajaran Polda Jawa Barat berhasil menangkap Taufik Hidayat di sebuah rumah milik kerabat pelaku di Perumahan Griya Pesona, Ciparay, Kabupaten Bandung, pada Selasa (23/6) sore.

Taufik Hidayat (TH) akan ditempatkan di sel khusus selama menjalani proses pemeriksaan di Mapolda Jabar.

Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Rudi Setiawan mengatakan, tersangka kasus penyekapan dan penganiayaan terhadap wanita berinisial YTR (29) itu akan ditempatkan seorang diri di ruang tahanan.

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Sel khusus dilengkapi kamera pengawas (CCTV) dan berada dalam pengawasan ketat petugas.

“Kemudian kita (Polda Jabar) akan lakukan penahanan di sel khusus yang sudah dipasang CCTV dan berada sendiri dalam pengawasan kami semua,” kata Rudi di Bandung, Selasa (23/6).

Dijelaskan, saat ini penyidik tengah melakukan pemeriksaan awal terhadap tersangka sebelum menjalani penahanan untuk mendalami perkara tersebut.

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“Malam (Selasa malam) ini kita (penyidik Polda Jabar) lakukan pemeriksaan awal, selanjutnya resmi kita lakukan penahanan dan besok akan diteruskan lagi pemeriksaan-pemeriksaan terhadap yang bersangkutan,” ujarnya.

Rudi menyebut penyidik juga akan melibatkan sejumlah ahli, termasuk ahli kejiwaan guna mengetahui kondisi psikologis tersangka dan melengkapi proses penyidikan.

Berikut info terbaru setelah Taufik Hidayat ditangkap di sebuah rumah milik kerabatnya di Kabupaten Bandung.

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TAGS   Taufik Hidayat  penyekapan  Mapolda Jabar  Kapolda Jabar 
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