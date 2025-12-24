Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Info Terbaru soal Alih Status Dosen PPPK 35 PTNB ke PNS, Alhamdulillah

Rabu, 24 Desember 2025 – 16:49 WIB
Info Terbaru soal Alih Status Dosen PPPK 35 PTNB ke PNS, Alhamdulillah - JPNN.COM
Info terbaru soal alih status dosen PPPK 35 PTNB ke PNS disampaikan Mendiktisaintek Brian Yuliarto dan Sekretaris Kemdiktisaintek Togar Mangihut Simatupang. Foto Mesya/JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Info terbaru soal alih status dosen PPPK 35 perguruan tinggi negeri baru (PTNB) ke PNS. Info ini bisa bikin dosen PPPK gembira.

Menurut Menteri Pendidikan Tinggi Riset, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto, pembahasan soal alih status dosen PPPK ke PNS terus berjalan.

Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi (Kemdiktisaintek) pun sudah menyampaikan kajian kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Rini Widyantini soal profesi dosen yang tidak cocok menjadi PPPK.

Baca Juga:

"Kami sudah menganalisis beban kerja dosen. Mereka harus melakukan penelitian secara terus menerus sehingga kalau dijadikan PPPK, maka risetnya bisa terputus begitu kontraknya tidak diperpanjang," tutur Menteri Brian dalam Ngopi Bareng Media, Rabu (24/12).

Selain riset, lanjutnya, karier dosen yang seharusnya berjenjang bisa stag. Ini akan merugikan para dosen sudah meniti kariernya dari bawah.

Sekretaris Kemdiktisaintek Togar Mangihut Simatupang, mengungkapkan, proses alih status

Baca Juga:

2.671 dosen PPPK 35 PTNB dalam tahap penghitungan anggaran. Presiden Prabowo Subianto pun sudah memberikan sinyal positif.

Rencananya tahun depan Presiden Prabowo akan mengumumkan pengangkatan dosen PNS ini.

Info terbaru soal alih status dosen PPPK 35 PTNB ke PNS disampaikan Mendiktisaintek Brian Yuliarto dan Sekretaris Kemdiktisaintek Togar Mangihut Simatupang

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   dosen PPPK  Dosen  PTNB  PNS 
BERITA DOSEN PPPK LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp