Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com
Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Instagram JPNN.com TikTok JPNN.com Threads JPNN.com Flipboard JPNN.com Youtube
JPNN.com - Daerah

Info Terbaru soal Alih Status PPPK Paruh Waktu menjadi Pegawai Penuh, Waduh

Jumat, 24 Juli 2026 – 04:07 WIB
Info Terbaru soal Alih Status PPPK Paruh Waktu menjadi Pegawai Penuh, Waduh - JPNN.COM
Pemkab Cianjur belum berencana mengusulkan alih status PPPK Paruh Waktu menjadi PPPK. Ilustrasi Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com - CIANJUR – Berikut ini info terbaru mengenai alih status PPPK Paruh Waktu menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja penuh waktu.

Diketahui, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widyantini menerbitkan PermenPANRB Nomor 9 Tahun 2026 tentang PPPK Paruh Waktu.

PermenPANRB 9 Tahun 2026 diteken Menteri Rini pada 9 Juni, mengatur sejumlah hal, antara lain mengenai pengadaan PPPK Paruh Waktu dan alih status P3K Paruh Waktu menjadi PPPK penuh waktu.

Baca Juga:

Berkaitan dengan terbitnya regulasi tersebut, Pemerintah Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, menyatakan belum berencana mengusulkan alih status P3K Paruh Waktu menjadi PPPK.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Cianjur Akos Koswara di Cianjur, Kamis, mengatakan pihaknya belum bisa melakukan pengangkatan PPPK Paruh Waktu menjadi PPPK Penuh Waktu karena keterbatasan anggaran daerah.

Dia hanya memastikan 6.997 PPPK Paruh Waktu di lingkungan Pemkab Cianjur tetap dipertahankan dan tidak akan dihapus.

Baca Juga:

"Status PPPK Paruh Waktu di Cianjur tetap aman dan tidak ada rencana penghapusan, dimana saat ini jumlahnya sekitar 6.997 orang," katanya di Cianjur, Kamis (23/7).

Akos Koswara juga mengatakan, Pemkab Cianjur tidak ikut membuka seleksi CPNS 2026 dan PPPK 2026.

Silakan disimak info terbaru mengenai alih status PPPK Paruh Waktu menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja penuh waktu.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   PPPK Paruh Waktu  PPPK  P3K PW  P3K Paruh Waktu  Cianjur 
BERITA PPPK PARUH WAKTU LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp