Info Terbaru soal Kecelakaan KA Blambangan Ekspres Tertemper Truk di Probolinggo

jpnn.com - JEMBER - Kereta Api (KA) Blambangan Ekspres relasi Surabaya Pasar Turi–Ketapang tertemper truk di perlintasan sebidang, Desa Jorongan, Kecamatan Leces, Kabupaten Probolinggo, Jumat (6/3) dini hari.

Masinis KA Blambangan Ekspres terluka akibat kecelakaan tersebut.

Kecelakaan KA tersebut juga berdampak pada beberapa rangkaian kereta api (KA) yang mengalami keterlambatan tiba di stasiun wilayah Daerah Operasi 9 Jember.

"KA Wijayakusuma relasi Cilacap – Ketapang yang berangkat dari Stasiun Probolinggo pada pukul 05.38 WIB mengalami keterlambatan hingga 223 menit atau hampir 4 jam sebagai dampak dari penanganan insiden sebelumnya di jalur tersebut," kata Manager Hukum dan Humas KAI Daop 9 Cahyo Widiantoro di Jember.

Pihak KAI menyampaikan permohonan maaf kepada para penumpang atas terganggunya perjalanan KA Wijayakusuma relasi Cilacap-Ketapang yang terdampak insiden tertempernya KA Blambangan Ekspres oleh sebuah truk gandeng di perlintasan sebidang JPL 13 Km 109+2 petak jalan Probolinggo dan Leces.

"Insiden itu menyebabkan gangguan operasional perjalanan kereta api di jalur tersebut sehingga berdampak pada keterlambatan beberapa perjalanan kereta api, termasuk KA Wijayakusuma," ujar dia.

Sedangkan untuk KA Probowangi, KA Mutiara Timur dan KA Pandanwangi mengalami keterlambatan sekitar 10 menit akibat persilangan kereta.

Namun, kini perjalanan semua KA di wilayah Daop 9 kembali normal dan sesuai jadwal.