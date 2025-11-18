Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Internasional - Global

Info Terbaru soal Rencana Pengiriman Pasukan TNI ke Gaza

Selasa, 18 November 2025 – 16:05 WIB
Info Terbaru soal Rencana Pengiriman Pasukan TNI ke Gaza - JPNN.COM
Prajurit TNI mengikuti defile saat gladi bersih HUT ke-80 TNI di Monas, Jakarta, Jumat (3/10/2025). Ilustrasi Foto: Ricardo/dok.JPNN.com

jpnn.com - JAKARTA – Saat ini masih berlangsung proses seleksi prajurit TNI dari tiga matra yang akan dikirim sebagai pasukan perdamaian ke Gaza.

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Mabes TNI Mayor Jenderal TNI (Mar) Freddy Ardianzah mengatakan proses seleksi dilakukan sembari menunggu mandat dari Dewan Keamanan PBB.

"Untuk proses seleksi masih di tingkat matra masing-masing berupa perencanaan, sambil menunggu mandat final Dewan Keamanan (DK) PBB dan keputusan politik Pemerintah," kata Freddy saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa (18/11).

Mayjen Freddy menjelaskan, proses seleksi meliputi beragam tahapan, salah satunya pengalaman prajurit dalam menjalani misi kemanusiaan di dalam maupun luar negeri.

Setelah proses seleksi di setiap matra selesai, barulah pihak Mabes TNI akan menerima daftar nama-nama prajurit tersebut.

"Belum ada daftar nama yang diterima Mabes TNI. Yang dilakukan baru sebatas pendataan kesiapan satuan di tiga Matra sesuai Protap Operasi Luar Negeri," jelas Freddy.

Sebelumnya, Freddy mengatakan TNI menyiapkan ragam peralatan kesehatan dan alat-alat konstruksi untuk dikirim ke Gaza.

Alat-alat itu dikerahkan bersamaan dengan pengiriman 20.000 personel TNI di bidang kesehatan dan Zeni Konstruksi.

Proses seleksi prajurit TNI yang akan dikirim ke Gaza dilakukan sembari menunggu mandat dari Dewan Keamanan PBB.

