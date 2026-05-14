Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Kesehatan

Info Terkini WHO soal Dampak Hantavirus

Kamis, 14 Mei 2026 – 08:19 WIB
Info Terkini WHO soal Dampak Hantavirus - JPNN.COM
Direktur Jenderal Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), Tedros Adhanom Ghebreyesus, berbicara saat konferensi pers di Jenewa, Swiss, Kamis (11/12/2025). ANTARA/Xinhua/Lian Yi/aa.

jpnn.com - Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyatakan tidak ada kematian baru akibat wabah hantavirus yang terkait dengan kapal pesiar yang dilaporkan sejak 2 Mei.

Sementara itu, Direktur Jenderal WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus menyebut risiko kesehatan masyarakat global tetap rendah.

Dala sebuah unggahan di akun media sosial X, Ghebreyesus menyampaikan bahwa total 11 kasus telah dilaporkan ke badan tersebut hingga 12 Mei.

Baca Juga:

Menurut Ghebreyesus, delapan dari kasus tersebut telah dikonfirmasi secara laboratorium sebagai infeksi yang disebabkan virus Andes.

Hantavirus adalah penyakit langka yang biasanya ditularkan melalui hewan pengerat yang terinfeksi atau kotorannya.

Meski strain yang bertanggung jawab atas wabah ini, virus Andes, juga dapat menyebar antarmanusia melalui kontak dekat yang berkepanjangan, seringkali di lingkungan tertutup.

Baca Juga:

Dia menambahkan bahwa satu kasus tambahan masih dalam pengujian laboratorium lebih lanjut.

"WHO terus menilai risiko terhadap populasi global sebagai rendah," kata Ghebreyesus.

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyatakan tidak ada kematian baru akibat wabah hantavirus yang terkait dengan kapal pesiar yang dilaporkan sejak 2 Mei.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   hantavirus  hantavirus adalah  WHO  Kapal Pesiar  penularan  penularan hantavirus  virus Andes 
BERITA HANTAVIRUS LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp