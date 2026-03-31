Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Infobip: RCS Punya Daya Tarik Bagi Generasi Digital, Berpotensi Jadi Kanal Komunikasi Bisnis

Kamis, 21 Mei 2026 – 03:33 WIB
Infobip: RCS Punya Daya Tarik Bagi Generasi Digital, Berpotensi Jadi Kanal Komunikasi Bisnis - JPNN.COM
Platform komunikasi cloud global berbasis AI Infobip. Foto dok Infobip

jpnn.com, JAKARTA - Teknologi Rich Communication Services (RCS) mulai menjadi alternatif dalam lanskap komunikasi digital di Indonesia.

Kanal komunikasi generasi baru ini disebut mampu menghadirkan pengalaman yang lebih interaktif dibandingkan SMS tradisional.

Enterprise Business Director Infobip, Kukuh Prayogi mengatakan RCS memiliki daya tarik kuat bagi generasi digital karena menawarkan pengalaman yang mirip dengan aplikasi percakapan populer seperti WhatsApp dan LINE.

Baca Juga:

“Mulai dari konten visual yang lebih menarik, indikator pesan terbaca, hingga kapasitas pesan yang lebih panjang sampai 3.000 karakter,” kata Kukuh.

Menurut dia, RCS juga memungkinkan brand membangun kepercayaan melalui profil pengirim terverifikasi, logo resmi, dan identitas brand yang jelas.

Keunggulan lain dari RCS adalah hadir langsung di kotak masuk bawaan perangkat tanpa perlu mengunduh aplikasi tambahan.

Baca Juga:

“Hambatan adopsinya menjadi jauh lebih rendah dibandingkan kanal komunikasi digital lainnya,” ujarnya.

Selain itu, sebagai kanal yang masih relatif baru, RCS dinilai menawarkan tingkat kejenuhan yang lebih rendah dan kemampuan menarik perhatian yang lebih tinggi.

RCS juga mendukung fitur webview yg memungkinkan pelanggan menelusuri produk atau menyelesaikan transaksi langsung di dalam percakapan tanpa berpindah aplikasi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Infobip  Komunikasi digital  teknologi  generasi digital 
BERITA INFOBIP LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp