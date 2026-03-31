Infobip: RCS Punya Daya Tarik Bagi Generasi Digital, Berpotensi Jadi Kanal Komunikasi Bisnis

Kamis, 21 Mei 2026 – 03:33 WIB

Teknologi Rich Communication Services (RCS) mulai menjadi alternatif dalam lanskap komunikasi digital di Indonesia.

Kanal komunikasi generasi baru ini disebut mampu menghadirkan pengalaman yang lebih interaktif dibandingkan SMS tradisional.

Enterprise Business Director Infobip, Kukuh Prayogi mengatakan RCS memiliki daya tarik kuat bagi generasi digital karena menawarkan pengalaman yang mirip dengan aplikasi percakapan populer seperti WhatsApp dan LINE.

“Mulai dari konten visual yang lebih menarik, indikator pesan terbaca, hingga kapasitas pesan yang lebih panjang sampai 3.000 karakter,” kata Kukuh.

Menurut dia, RCS juga memungkinkan brand membangun kepercayaan melalui profil pengirim terverifikasi, logo resmi, dan identitas brand yang jelas.

Keunggulan lain dari RCS adalah hadir langsung di kotak masuk bawaan perangkat tanpa perlu mengunduh aplikasi tambahan.

“Hambatan adopsinya menjadi jauh lebih rendah dibandingkan kanal komunikasi digital lainnya,” ujarnya.

Selain itu, sebagai kanal yang masih relatif baru, RCS dinilai menawarkan tingkat kejenuhan yang lebih rendah dan kemampuan menarik perhatian yang lebih tinggi.