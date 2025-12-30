Informasi dari Ricky soal Persija Jakarta

jpnn.com - JAKARTA - Asisten Pelatih Persija Jakarta Ricky Nelson menggungkap timnya langsung mempersiapkan diri melakoni pekan ke-16 Super League.

Setelah menghantam Bhayangkara FC 3-0 pada laga tunda pekan ke-8 di Stadion Gelora Bung Karno, Senin (29/12) malam, Persija sudah harus menatap laga melawan Persijap Jepara pada Sabtu (3/1).

"Latihan terus, karena tanggal 1 dan 3 itu dekat sekali, sehingga tidak ada informasi soal libur. Besok (hari ini) kami sudah harus bersiap lagi untuk main Sabtu," kata Ricky pada jumpa pers malam tadi.

Saat Persija berhadapan dengan Persijap pada awal tahun depan, para pesaingnya di papan atas juga akan memainkan pertandingan-pertandingan mereka.

Pemuncak klasemen Persib akan melawat ke Persik Kediri pada Senin (5/1).

Sementara itu, Borneo FC menjamu PSM Makassar pada Sabtu (3/1).