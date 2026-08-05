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JPNN.com - Otomotif - Mobil

Informasi Lengkap Program Promo Mitsubishi Selama GIIAS 2026

Rabu, 05 Agustus 2026 – 08:49 WIB
Informasi Lengkap Program Promo Mitsubishi Selama GIIAS 2026 - JPNN.COM
Mobil Mitsubishi X Force HEV saat tampil pada ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2026 di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD, Serpong, Kabupaten Tangerang, Banten, Kamis (30/7). Foto : Ricardo

jpnn.com, KOTA TANGERANG - Berbagai promo pembelian kendaraan menjadi daya tarik yang ditawarkan Mitsubishi selama GIIAS 2026 yang berlangsung hingga 9 Agustus, di ICE BSD City, Tangerang.

Pengunjung bisa memanfaatkan beragam program pembiayaan yang membuat kepemilikan mobil Mitsubishi makin ringan.

Mitsubishi menghadirkan penawaran mulai dari bunga 0 persen, uang muka (DP) rendah, tenor pembiayaan hingga enam tahun, cashback, hingga program trade-in.

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Director of Sales & Marketing PT. MMKSI, Yoshio Igarashi, mengatakan GIIAS menjadi momentum penting bagi Mitsubishi untuk makin dekat dengan konsumen Indonesia.

Menurutnya, selain memperkenalkan jajaran produk terbaru, perusahaan juga ingin memberikan nilai tambah melalui program penjualan dan layanan purnajual yang memudahkan.

Xpander dan Xpander Cross, menyediakan promo DP mulai 10 persen dengan bunga 0 persen hingga tiga tahun.

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Sementara itu, Xforce, termasuk varian hybrid, ditawarkan dengan DP ringan, bunga rendah, skema balloon payment, serta harga spesial selama pameran.

Mitsubishi juga memberikan penawaran menarik untuk Destinator dengan DP mulai 10 persen, bunga rendah, hingga bunga 0 persen selama dua tahun.

Berbagai promo pembelian kendaraan menjadi daya tarik yang ditawarkan Mitsubishi selama GIIAS 2026 yang berlangsung hingga 9 Agustus, di ICE BSD City

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TAGS   Mitsubishi  promo mitsubishi  GIIAS 2026  mitsubishi giias  otomotif  XForce  Xpander 
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