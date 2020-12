Informasi Menarik untuk Anda yang Punya Hobi Bersepeda

jpnn.com, JAKARTA - Masyarakat dituntut menjaga kesehatan dan rutin berolahraga, terutama di masa pandemi COVID-19. Di antaranya melalui jogging, jalan kaki, senam, bersepeda dan lain lain.

Guna mendorong dan mendukung masyarakat Indonesia membangun gaya hidup sehat, sepeda Basso merilis koleksi terbarunya.

Yaitu Diamante, Diamante SV, Konos, Volta, Tera, Palta, Venta, dan Astra. Masing-masing merupakan hasil dari inovasi tanpa henti.

Dari sejumlah koleksi itu, empat di antaranya dibawa ke Indonesia oleh Famindo Roda Gemilang (FRG), sebuah perusahaan distributor sepeda yang didirikan profesional berpengalaman dalam dunia bisnis sepeda.

“Basso bukan hanya sebuah sepeda. Basso adalah seni karya sebuah sepeda. Basso merupakan penggabungan dari keindahan dan kenyamanan yang bisa langsung dirasakan pengendaranya. Sesuai dengan filosofinya, functionally beautiful, beautifully functional," kata Kurniadi Seta Sanjaya, direktur FRG dalam siaran persnya, Sabtu (19/12).

Adapun empat koleksi sepeda Basso yang dibawa FRG ke Indonesia adalah Diamante SV, Astra, Palta, dan Venta.

Diamante SV (Super Veloce = Super Fast) adalah mahakarya Basso; sepeda balap tercepat yang pernah diciptakan Basso.

“Tidak hanya elok dipandang, Basso juga dibuat melalui pengalaman selama lebih dari 40 tahun dalam mengembangkan sepeda yang didesain untuk kenyamanan bersepeda; Ride, Perfected. Dari sebuah tradisi membuat sepeda, lahir sebuah legenda sepeda. Made to race, made to last, made by Basso,” jelasnya.