Informasi Terbaru soal Pabrik Mobil Listrik BYD di Subang

jpnn.com, TANGERANG - BYD Indonesia memastikan pabrikan mobil yang berlokasi di Subang Smartpolita, Jawa Barat berjalan sesuai dengan rencana.

Mereka bahkan mengatakan pabrik itu akan rampung pada akhir 2025.

Hal itu diungkapkan langsung oleh Head of Public and Government Relations BYD Indonesia, Luther Panjaitan saat ditemui di PIK beberapa waktu lalu.

Dia mengungkapkan bahwa pabrik barunya itu akan beroperasi pada 2026 mendatang.

"Seperti komitmen kami ke pemerintah. Kami harus menyelesaikan pembangunan fasilitas kami maksimal di tahun ini," ungkap Luther.

Menurut dia, pembangunan pabrik tersebut merupakan bagian dari keseriusan investasi BYD di tanah air.

Jenama asal Tiongkok itu menjelaskan proses menuju operasional pabrik saat ini memasuki tahan penting yang berkaitan dengan sertifikasi dan prosedur lintas kementerian.

"Memang ada proses-proses itu lebih sertifikasi, kepastian QC. Hal-hal related dengan sistem di Indoensia. Artinya memang sistem itu adalah yang di luar kontrol kami," tuturnya.