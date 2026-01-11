Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Bulutangkis

Ingat! Hari Ini Bukan Cuma Persib Vs Persija

Minggu, 11 Januari 2026 – 13:15 WIB
Gelandang Semen Padang FC Pedro Matos. Foto: diambil dari ileague

jpnn.com - PADANG - Laga pekan ke-17 Super League hari ini bukan cuma Persib vs Persija di Bandung.

Pusat perhatian mungkin lebih mengarah ke Stadion Gelora Bandung Lautan Api -arena pertempuran tersebut.

Itu lantaran Persib dan Persija sama-sama penghuni papan atas saat ini.

Persib vs Persija juga selalu ramai saat bertemu, entah itu di Bandung atau Jakarta.

Namun, selain laga Persib vs Persija, hari ini juga ada Arema FC vs Persik Kediri, dan Semen Padang vs Persis Solo.

Pekan ini menjadi laga terakhir putaran pertama. Arema FC, Persik, Semen Padang, dan Persis Solo punya kepentingan besar untuk menang.

"Persiapan kami cukup bagus. Fokus untuk tampil lebih baik. Kami akan kerja keras untuk dapat keluar dari zona degradasi,” kata gelandang Semen Padang FC Pedro Matos. (il/jpnn)

Hasil-Jadwal Pekan ke-17 dan Klasemen Super League
Lihat hasil dan jadwal pertandingan serta klasemen Super League sambil menunggu Persib vs Persija.

Redaktur & Reporter : Mufthia Ridwan

