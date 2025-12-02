Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Ingat ya, SPMT PPPK Paruh Waktu 1 Januari 2026

Selasa, 02 Desember 2025 – 03:09 WIB
Ingat ya, SPMT PPPK Paruh Waktu 1 Januari 2026 - JPNN.COM
Sudah banyak pemda menyerahkan SK PPPK Paruh Waktu. Ilustrasi. Foto: ANTARA

jpnn.com - KABUPATEN BOGOR – Penyerahan SK pengangkatan PPPK paruh waktu di lingkungan Pemerintah Kota Bogor, Jawa Barat, dilakukan pada Senin (1/12).

Sebanyak 3.868 PPPK paruh waktu menerima penyerahan SK pengangkatan dari Wali Kota Bogor Dedie A Rachim, dalam peringatan HUT ke-54 Korpri tingkat Kota Bogor, Jawa Barat, di Lapangan Sempur.

PPPK paruh waktu yang menerima SK pengangkatan terdiri atas 200 guru, 17 tenaga kesehatan, dan 3.651 tenaga teknis.

Baca Juga:

Tenaga teknis tersebut terbagi dalam empat jabatan, yakni Pengelola Umum Operasional 749 orang, Operator Layanan Operasional 2.492 orang, Pengelola Layanan Operasional 116 orang, serta Penata Layanan Operasional 294 orang.

Dedie menyampaikan bahwa penguatan sumber daya manusia ASN menjadi salah satu kunci peningkatan kualitas layanan publik di Kota Bogor.

“Di sinilah Korpri memegang peranan strategis sebagai pelayan masyarakat dan garda terdepan dalam mewujudkan mimpi serta harapan warga Kota Bogor,” kata Dedie.

Baca Juga:

Dikatakan bahwa seluruh anggota Korpri harus memiliki niat baik, kesungguhan, pengabdian, dedikasi, dan integritas tinggi untuk memastikan pelayanan publik berjalan optimal.

Pengangkatan PPPK paruh waktu memiliki dasar hukum Keputusan Menteri PANRB Nomor 16 Tahun 2025 sebagai turunan dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN mengenai penataan tenaga non-ASN.

Perlu diketahui, meski PPPK Paruh Waktu mendapat TMT 1 Oktober 2025, tetapi SPMT pada 1 Januari 2026.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   PPPK Paruh Waktu  PPPK  SK Pengangkatan  SPMT 
BERITA PPPK PARUH WAKTU LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp