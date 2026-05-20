Ingatkan Pemerintah Buka Mata Hadapi Masalah Serius, Anies Singgung soal Obat Tidur

Rabu, 20 Mei 2026 – 10:11 WIB
Anies Baswedan saat mengikuti debat antarcapres pada Pilpres 2024. Foto: arsip jpnn.com/Ricardo

jpnn.com, JAKARTA - Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melalui video unggahannya di media sosial pada Rabu (20/5/2026) menyoroti kondisi terkini negeri ini.

Melalui video tersebut, capres pada Pilpres 2024 itu menyampaikan pandangannya tentang kondisi ekonomi dan sosial masyarakat saat ini.

"Saya mengikuti dengan saksama apa yang sedang terjadi di negeri ini, dan terus terang kondisinya tidak baik-baik saja," kata Anies, dikutip dari unggahan akun @aniesbaswedan di media sosial.

Anies menyebut rupiah jatuh ke titik terendah sepanjang sejarah. Pada saat sama, harga-harga naik dan kesempatan kerja menyempit.

Menurut Anies, daya beli rumah tangga melemah, sementara tabungan tergerus. "Ini berdampak pada hajat hidup orang banyak," ucapnya.

Mantan menteri pendidikan itu menyebut tantangan di depan juga masih panjang. Geopolitik yang memanas, konflik membayang di timur tengah, hingga para ilmuwan mengingatkan El Nino terkuat dalam sejarah pengamatan sudah ada di depan mata.

"Satu ujian saja berat, saat ini beberapa datang bersamaan, maka beratnya berlipat," lanjut Anies.

Menurut dia, dalam situasi seperti ini, yang paling dibutuhkan pasar dan publik adalah satu hal, kepastian. Bukan ketenangan semu. Kepastian yang lahir dari transparansi dan kejujuran. Dari arah yang jelas, dari pemerintah yang tahu akan ke mana negeri ini dibawa.

