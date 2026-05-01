Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Ingatkan Pengendara Disiplin Berlalu Lintas, KAI Daop 7 Madiun: Dahulukan Perjalanan Kereta Api

Jumat, 01 Mei 2026 – 21:32 WIB
Ingatkan Pengendara Disiplin Berlalu Lintas, KAI Daop 7 Madiun: Dahulukan Perjalanan Kereta Api - JPNN.COM
Manajer Humas PT KAI Daop 7 Madiun Tohari. ANTARA/ Asmaul

jpnn.com, BLITAR - PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi 7 Madiun mengimbau seluruh masyarakat disiplin dan tingkatkan kepatuhan saat melewati perlintasan sebidang.

Hal ini ditekankan guna menjamin keselamatan bersama, baik bagi perjalanan kereta api maupun para pengguna jalan raya.

Manajer Humas PT KAI Daop 7 Madiun Tohari, Jumat mengatakan bahwa keselamatan perjalanan kereta api dan pengguna jalan merupakan tanggung jawab bersama.

“Kami mengingatkan kepada seluruh pengguna jalan agar selalu berhati-hati dan mematuhi rambu-rambu lalu lintas saat melintas di perlintasan sebidang. Pastikan kondisi kendaraan dalam keadaan prima sebelum melintas, serta dahulukan perjalanan kereta api,” ujar Tohari di Blitar.

Tohari juga mengatakan perlintasan sebidang merupakan titik rawan yang membutuhkan kedisiplinan tinggi dari pengguna jalan.

Adanya palang pintu perlintasan dan petugas merupakan alat bantu pengamanan, sedangkan rambu lalu lintas dan kewaspadaan pengguna jalan menjadi faktor utama dalam mencegah kecelakaan.

KAI Daop 7 Madiun akan terus berkoordinasi dengan pihak terkait guna meningkatkan keselamatan di perlintasan sebidang, serta mengimbau masyarakat untuk selalu mendahulukan perjalanan kereta api demi keselamatan bersama.

Pihaknya juga meminta warga selalu hati-hati saat di perlintasan. Kecelakaan di wilayah PT KAI Daop 7 terjadi awal pekan lalu di perlintasan sebidang JPL 190 wilayah Blitar, yang melibatkan sebuah truk dan perjalanan kereta api.

PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi 7 Madiun mengimbau seluruh masyarakat disiplin dan tingkatkan kepatuhan saat melewati perlintasan sebidang.

TAGS   perlintasan sebidang  pengguna jalan raya  perlintasan kereta api 
BERITA PERLINTASAN SEBIDANG LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp