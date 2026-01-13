Close Banner Apps JPNN.com
Ingatkan Petinggi BUMN, Prabowo: Kalau Tak Sanggup Mengabdi, Berhenti Saja

Selasa, 13 Januari 2026 – 14:02 WIB
Presiden Prabowo Subianto. Foto: Hafidz Mubarak A/app/foc/pri/Antara

jpnn.com, BALIKPAPAN - Presiden Prabowo Subianto mewajibkan seluruh jajaran pimpinan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bekerja secara jujur, bersih dan berorientasi pada kepentingan rakyat.

Mereka yang tidak sanggup menjalankan amanah tersebut diminta untuk mengundurkan diri dari jabatannya.

Pesan tersebut disampaikan Prabowo saat meresmikan Infrastruktur Energi Terintegrasi Pertamina RDMP Balikpapan, Kalimantan Timur, pada Senin (12/1).

Dalam kesempatan itu, Prabowo menyoroti masih lemahnya tata kelola dan integritas di sejumlah BUMN.

Menurut dia, salah satu pangkal utama persoalan tersebut adalah kualitas kepemimpinan yang belum optimal.

Dia menyebutkan terdapat direksi BUMN yang tidak kompeten dalam menjalankan tugasnya, sehingga berdampak pada kinerja perusahaan.

Bahkan, lemahnya kepemimpinan tersebut membuat sejumlah BUMN harus menanggung kerugian yang tidak sedikit.

“Terlalu banyak pengalaman kita. Direksi-direksi BUMN, saya katakan saja, tidak baik. Saya tugaskan Kepala Danantara dan beberapa menteri untuk membersihkan semua BUMN. BUMN sangat banyak, banyak yang rugi,” ujar Prabowo.

