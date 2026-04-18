Ingatkan Seluruh Ketua DPRD, Prabowo: Partai Politik Boleh Beda, tapi Semua Tetap Satu

jpnn.com, MAGELANG - Presiden Prabowo Subianto menegaskan perbedaan latar belakang bukanlah penghalang bagi persatuan bangsa dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045.

Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat Kursus Pemantapan Pimpinan Daerah bagi Ketua DPRD Seluruh Indonesia di Magelang, Jawa Tengah, pada Sabtu (18/4).

Prabowo menekankan bahwa seluruh elemen bangsa berasal dari latar belakang yang beragam, baik dari sisi daerah, suku, pendidikan, profesi, hingga afiliasi politik.

Meski demikian, dia menegaskan bahwa semuanya tetap satu sebagai bagian dari bangsa Indonesia.

“Kita berasal dari latar belakang yang berbeda-beda, daerah yang berbeda, suku yang berbeda, pendidikan yang berbeda, profesi yang berbeda, dan partai politik yang berbeda. Namun, sebagai anak bangsa, kita tetap satu,” ujar Prabowo.

Prabowo menyampaikan bahwa dia ingin berbicara secara terbuka dan apa adanya di hadapan para peserta.

Ketua Umum Partai Gerindra itu juga menyadari bahwa penyampaiannya mungkin menimbulkan beragam respons, namun hal tersebut merupakan bagian dari komunikasi yang jujur antarsesama anak bangsa.

“Saya ingin bicara apa adanya. Mungkin apa yang saya sampaikan nanti ada yang kurang berkenan, mungkin ada yang tersinggung, ada yang sedih,” kata dia.