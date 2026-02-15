Ingatkan Soal Kardiovaskular, Holywings Peduli Gelar Senam Jantung Sehat

jpnn.com, BEKASI - Holywings Peduli kembali melaksanakan program tanggung jawab sosial dengan kegiatan Senam Jantung Sehat di Dragon Bekasi pada Minggu (15/2).

Acara yang dimulai sejak pagi hari ini itu menarik antusias ratusan peserta dari berbagai usia berasal dari warga kelurahan Marga Mulya, Bekasi. Maksud tujuan warga yang datang karena ingin meningkatkan kesehatan kardiovaskular.



Dipandu oleh instruktur profesional, senam tersebut menekankan gerakan yang mudah diikuti namun efektif untuk melatih daya tahan jantung, meningkatkan aliran darah, serta kebugaran tubuh secara menyeluruh. Musik yang energik dan semangat kebersamaan menjadikan sesi olahraga pagi ini penuh kemeriahan.



Penyakit jantung dan kardiovaskular merupakan masalah kesehatan yang signifikan di Indonesia. Berdasarkan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2018, prevalensi penyakit jantung di Indonesia mencapai sekitar 1,5% dari total populasi, atau sekitar 15 dari 1.000 orang yang diperkirakan menderita kondisi jantung tertentu.

Angka tersebut menunjukkan bahwa jutaan warga Indonesia hidup dengan risiko terhadap kesehatan jantung.



Selain itu, penyakit kardiovaskular termasuk penyebab utama kematian di Indonesia, dengan data Kementerian Kesehatan yang menunjukkan bahwa jantung iskemik (serangan jantung) menjadi salah satu penyebab kematian tertinggi, menyumbang lebih dari 14% dari total kematian nasional.



Statistik ini menggarisbawahi pentingnya upaya promotif dan preventif seperti senam sehat jantung untuk menurunkan risiko dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.



Andrew Susanto, Komisaris Utama Holywings Group dan Ketua Program CSR Holywings Peduli menjelaskan bahwa kegiatan itu merupakan bagian dari komitmen berkelanjutan dalam mendorong masyarakat hidup lebih sehat.



“Kami percaya kesehatan adalah investasi jangka panjang. Melalui Senam Jantung Sehat, Holywings Peduli ingin hadir lebih dekat dengan masyarakat dan mengajak semua orang untuk mulai menjaga jantungnya dari hal-hal sederhana, seperti rutin bergerak dan berolahraga," ungkap Andrew Susanto dalam keterangan resmi.



Senam jantung sehat dirancang khusus dengan gerakan terukur, berfokus pada otot besar, kelenturan sendi, dan peningkatan oksigen untuk memperkuat otot jantung serta aman bagi penderita penyakit jantung/lansia.

Berbeda dengan senam biasa yang intensitasnya lebih variatif, senam jantung sehat terstruktur dalam beberapa seri, seringkali diiringi musik dengan tempo tertentu (misalnya 145 ketukan/menit untuk latihan inti).



Melalui kegiatan seperti Senam Jantung Sehat, Holywings Peduli berharap dapat menjadi bagian dari gerakan kesehatan publik yang meningkatkan kesadaran dan aksi nyata masyarakat dalam menjaga jantung mereka agar tetap sehat dan kuat di setiap tahap kehidupan.



Selain mengikuti senam jantung sehat, para peserta juga diajak untuk berpartisipasi dalam berbagai permainan interaktif, dengan hadiah menarik berupa voucher makan Holywings (HW), handphone, serta paket sembako bagi para pemenang.

Dengan terselenggaranya kegiatan ini, Holywings Peduli berkomitmen untuk terus menghadirkan program-program positif yang mendorong masyarakat menjalani gaya hidup sehat secara berkelanjutan. (jpnn)