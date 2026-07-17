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JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Inggris Dipaksa Hadapi Prancis di Laga Penghibur, Tuchel: Tak Ada yang Ingin Bermain

Jumat, 17 Juli 2026 – 10:12 WIB
Inggris Dipaksa Hadapi Prancis di Laga Penghibur, Tuchel: Tak Ada yang Ingin Bermain - JPNN.COM
Thomas Tuchel, pria Jerman yang melatih Timnas Inggris di Piala Dunia 2026. Foto: digitalhubfifa

jpnn.com - Perjalanan Inggris di Piala Dunia 2026 harus berakhir dengan rasa pahit.

 Alih-alih tampil di partai final, The Three Lions kini hanya bisa bertarung melawan Prancis dalam duel perebutan peringkat ketiga yang dinilai tak lagi memiliki gengsi sebesar perebutan gelar juara.

Laga Inggris kontra Prancis akan berlangsung di Stadion Miami pada Minggu (20/7) dini hari WIB.

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Pertandingan ini mempertemukan dua tim yang sama-sama datang dengan luka setelah gagal menembus final.

Inggris lebih dulu dibuat terpukul usai keunggulan mereka sirna akibat kebangkitan dramatis Argentina yang berbalik menang 2-1 di semifinal. 

Sementara itu, Prancis juga tak berdaya saat dihentikan Spanyol dengan skor 0-2.

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Pelatih Inggris, Thomas Tuchel, mengakui duel perebutan tempat ketiga bukan pertandingan yang benar-benar diinginkan para pemain. 

Menurutnya, seluruh tim datang ke Piala Dunia dengan satu target, yakni mengangkat trofi juara, bukan memperebutkan posisi ketiga.

Inggris akan menghadapi Prancis di perebutan tempat ketiga Piala Dunia 2026. Pelatih Thomas Tuchel mengakui laga ini berat.

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TAGS   Piala Dunia 2026  Prancis  Inggris  Tuchel  Timnas Inggris 
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