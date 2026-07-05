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JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Inggris Diteror Suporter Meksiko, 100 Polisi Bersenjata Jaga Hotel Harry Kane cs

Minggu, 05 Juli 2026 – 06:03 WIB
Inggris Diteror Suporter Meksiko, 100 Polisi Bersenjata Jaga Hotel Harry Kane cs - JPNN.COM
Skuad Timnas Inggris di Piala Dunia 2026. Foto: REUTERS/Jordan Godfree.

jpnn.com - Duel Meksiko kontra Inggris pada babak 16 besar Piala Dunia 2026 sudah memanas jauh sebelum peluit pertama dibunyikan.

Atmosfer pertandingan mulai terasa sejak rombongan The Three Lions mendarat di Mexico City.

Bukan sambutan ramah yang diterima Harry Kane dan kolega.

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Kehadiran pasukan Thomas Tuchel justru memancing antusiasme luar biasa dari pendukung tuan rumah yang berbondong-bondong mendatangi area penginapan tim Inggris.

Jumlah massa yang berkumpul membuat aparat keamanan turun tangan. Sekitar seratus personel bersenjata lengkap disiagakan untuk mengamankan situasi agar tidak berkembang menjadi sesuatu yang tidak diinginkan.

Meski pihak Inggris berusaha menutup rapat lokasi hotel yang digunakan selama berada di Meksiko, informasi tersebut akhirnya bocor.

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Tak lama berselang, kawasan sekitar hotel dipenuhi suara nyanyian, teriakan, dan berbagai bentuk dukungan dari fan Meksiko.

Pengamanan pun dibuat berlapis. Berdasarkan laporan ESPN, pihak berwenang turut mengerahkan unit anjing pelacak serta drone untuk memantau kondisi di sekitar lokasi.

Duel Meksiko kontra Inggris pada babak 16 besar Piala Dunia 2026 sudah memanas jauh sebelum peluit pertama dibunyikan.

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TAGS   Inggris  Harry Kane  Meksiko  Piala Dunia 2026  Piala Dunia 
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