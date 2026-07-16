Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com
Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Instagram JPNN.com TikTok JPNN.com Threads JPNN.com Flipboard JPNN.com Youtube
JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Inggris Kembali Terluka! Rekor Memalukan Ini Terulang di Piala Dunia 2026

Kamis, 16 Juli 2026 – 05:00 WIB
Inggris Kembali Terluka! Rekor Memalukan Ini Terulang di Piala Dunia 2026 - JPNN.COM
Raut kecewa para pemain Timnas Inggris setelah gugur di semifinal Piala Dunia 2026. Foto: REUTERS/Dylan Martinez.

jpnn.com - Harapan Timnas Inggris menembus final Piala Dunia 2026 kandas dengan cara yang menyakitkan di tangan Argentina.

Sempat memimpin lebih dahulu, The Three Lions justru dipaksa menyerah 1-2  pada semifinal yang berlangsung di Stadion Atlanta, Kamis (16/7/2026) dini hari WIB.

Anthony Gordon sempat membuat publik Inggris bersorak ketika memecah kebuntuan pada menit ke-55.

Baca Juga:

Keunggulan itu bertahan cukup lama. Inggris bahkan terlihat berada di jalur yang tepat untuk mengakhiri penantian panjang menuju final Piala Dunia.

Namun, memasuki lima menit terakhir waktu normal, situasi berubah drastis. Enzo Fernandez menyamakan kedudukan lewat sepakan keras dari luar kotak penalti pada menit ke-85.

Petaka bagi Inggris datang ketika pertandingan memasuki masa injury time. Umpan silang Lionel Messi disambut sundulan Lautaro Martinez yang membawa Argentina berbalik unggul 2-1 sekaligus memastikan langkah ke partai puncak.

Baca Juga:

Dua gol dalam penghujung laga itu menghapus harapan Inggris untuk kembali tampil di final Piala Dunia, yang terakhir mereka rasakan pada edisi 1966.

Hasil ini juga bukan sekadar mengubur mimpi Inggris menuju partai puncak. Tim besutan Thomas Tuchel juga menorehkan catatan yang tentu tak ingin dikenang.

Harapan Timnas Inggris menembus final Piala Dunia 2026 kandas dengan cara yang menyakitkan di tangan Argentina. Rekor memalukan ini terulang.Rek

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Inggris  Piala Dunia 2026  Timnas Inggris  Piala Dunia  Argentina 
BERITA INGGRIS LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp