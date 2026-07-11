Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com
Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Instagram JPNN.com TikTok JPNN.com Threads JPNN.com Flipboard JPNN.com Youtube
JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Inggris Lebih Diunggulkan Ketimbang Norwegia, Begini Respons Haaland

Sabtu, 11 Juli 2026 – 08:58 WIB
Inggris Lebih Diunggulkan Ketimbang Norwegia, Begini Respons Haaland - JPNN.COM
Bomber Norwegia Erling Haaland (tengah) melakukan selebrasi seusai membobol gawang Brasil. Foto: REUTERS/Vincent Carchietta.

jpnn.com, MIAMI - Striker andalan Norwegia, Erling Haaland, sama sekali tidak peduli dengan status Inggris sebagai favorit juara menjelang duel perempat final Piala Dunia 2026.

Menurutnya, label unggulan bagi Inggris justru menjadi keuntungan bagi tim negaranya yang berjuluk Vikings.

Norwegia akan menantang Inggris di Miami Stadium, Minggu (12/7/2026), setelah menciptakan kejutan besar dengan menyingkirkan Brasil 2-1 pada babak 16 besar.

Baca Juga:

Di sisi lain, Inggris lolos dengan perjuangan keras usai mengalahkan tuan rumah Meksiko 3-2 meski bermain dengan 10 orang setelah Jarell Quansah diganjar kartu merah.

Banyak pihak memprediksi Inggris akan melangkah ke semifinal berbekal pengalaman di ajang Piala Dunia.

The Three Lions memang rutin tampil di turnamen ini sejak 1998 dan selalu mencapai perempat final dalam tiga edisi terakhir.

Baca Juga:

Namun, Haaland melihat status favorit itu sebagai beban besar yang harus dipikul lawannya.

Dia menilai tekanan untuk menang sepenuhnya berada di kubu Inggris, sementara Norwegia bisa tampil lebih lepas tanpa ekspektasi berlebihan.

Striker Norwegia Eling Haaland tidak gentar menghadapi status unggulan Inggris. Sebaliknya, hal itu jadi keuntungan bagi timnya.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Erling Haaland  Haaland  inggris vs norwegia  Piala Dunia  Piala Dunia 2026  Norwegia 
BERITA ERLING HAALAND LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp