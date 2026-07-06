Inggris Melaju Ke Perempat Final, Tuchel Evaluasi Gaya Permainan Harry Kane Cs

jpnn.com - JAKARTA - Tim Nasional Inggris melaju ke perempat final Piala Dunia 2026 setelah membungkam tuan rumah Meksiko 3-2 pada babak 16 besar di Estadio Banorte, Mexico City, Senin WIB.

Inggris akan bersua Norwegia pada babak perempat final di Stadion Miami, Sabtu nanti.

Pelatih Inggris Thomas Tuchel mengevaluasi gaya permainan anak asuhnya meski The Three Lions melaju ke perempat final.

Dia mengatakan bahwa Harry Kane cs sebenarnya bisa bermain jauh lebih baik.

“Masih banyak hal yang lebih baik bisa kami lakukan. Terlihat masih ada hal yang belum tersambung dari lini kami dan versi terbaik yang belum saya lihat,” kata Thomas Tuchel dikutip dari laman England Football Team, Senin.

“Untuk filosofi yang sebenarnya di lapangan, penguasaan bola dan mencari celah ini masih belum tersambung (secara permainan), tetapi ini tersambung secara komitmen dan melakukan apa yang diperlukan untuk mengatasi situasi. Ini adalah tim yang benar-benar dapat dibanggakan semua orang," imbuh pelatih asal Jerman ini.

Mantan pelatih Chelsea itu menyebut bahwa sejumlah faktor detail strategi dan skema masih belum bisa diterapkannya secara sempurna di atas lapangan.

Terutama mengenai skema penguasaan bola dan pencarian ruang antarlini yang masih kerap eror sehingga bisa dimanfaatkan oleh Meksiko.