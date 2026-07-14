Inggris vs Argentina Terulang Setelah 21 Tahun, Nico O'Reilly: Kesempatan Sekali Seumur Hidup Lawan Messi

jpnn.com, ATLANTA - Pertemuan klasik antara Inggris dan Argentina akhirnya kembali tersaji di pesta sepakbola terbesar dunia.

Setelah penantian selama 21 tahun, dua rival lama itu akan saling berhadapan pada semifinal Piala Dunia 2026 di Atlanta Stadium, Rabu (15/7/2026).

Laga tersebut menjadi momen spesial karena Lionel Messi untuk pertama kalinya akan menghadapi Timnas Inggris di level internasional.

Pada dua pertemuan sebelumnya, termasuk laga uji coba 2005 dan Piala Dunia 2002, megabintang Argentina itu tidak tampil sehingga duel kali ini menjadi sejarah baru.

Inggris melaju ke semifinal seusai menyingkirkan Norwegia dengan skor 2-1 lewat babak tambahan.

Sementara Argentina juga harus bekerja keras sebelum mengalahkan Swiss 3-1 melalui extra time untuk mengamankan tiket empat besar.

Baca Juga: Didier Deschamps Punya Cara Unik Menekan Spanyol Menjelang Semifinal Piala Dunia 2026

Bek muda Inggris, Nico O'Reilly, mengaku sudah tidak sabar menantikan kesempatan langka menghadapi sang peraih delapan Ballon d'Or.

Menurutnya, duel melawan Messi merupakan pengalaman yang mungkin hanya datang sekali sepanjang karier.