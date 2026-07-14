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JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Inggris vs Argentina Terulang Setelah 21 Tahun, Nico O'Reilly: Kesempatan Sekali Seumur Hidup Lawan Messi

Selasa, 14 Juli 2026 – 12:12 WIB
Inggris vs Argentina Terulang Setelah 21 Tahun, Nico O'Reilly: Kesempatan Sekali Seumur Hidup Lawan Messi - JPNN.COM
Nico O'Reilly. Foto: Instagram/nico33

jpnn.com, ATLANTA - Pertemuan klasik antara Inggris dan Argentina akhirnya kembali tersaji di pesta sepakbola terbesar dunia.

Setelah penantian selama 21 tahun, dua rival lama itu akan saling berhadapan pada semifinal Piala Dunia 2026 di Atlanta Stadium, Rabu (15/7/2026).

Laga tersebut menjadi momen spesial karena Lionel Messi untuk pertama kalinya akan menghadapi Timnas Inggris di level internasional.

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Pada dua pertemuan sebelumnya, termasuk laga uji coba 2005 dan Piala Dunia 2002, megabintang Argentina itu tidak tampil sehingga duel kali ini menjadi sejarah baru.

Inggris melaju ke semifinal seusai menyingkirkan Norwegia dengan skor 2-1 lewat babak tambahan.

Sementara Argentina juga harus bekerja keras sebelum mengalahkan Swiss 3-1 melalui extra time untuk mengamankan tiket empat besar.

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Bek muda Inggris, Nico O'Reilly, mengaku sudah tidak sabar menantikan kesempatan langka menghadapi sang peraih delapan Ballon d'Or.

Menurutnya, duel melawan Messi merupakan pengalaman yang mungkin hanya datang sekali sepanjang karier.

Inggris akan bertemu Argentina setelah terakhir bentrok 21 tahun lalu. Nico O'Reilly tidak sabar menghadapi Lionel Messi.

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TAGS   Piala Dunia 2026  Lionel Messi  Messi  Argentina  Inggris vs Argentina 
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