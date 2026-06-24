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JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Inggris vs Ghana: Gempuran Agresif, tetapi Tanpa Hasil

Rabu, 24 Juni 2026 – 05:43 WIB
Inggris vs Ghana: Gempuran Agresif, tetapi Tanpa Hasil - JPNN.COM
Kapten Timnas Inggris Harry Kane. Ilustrasi Foto: ANTARA/UEFA.com

jpnn.com - JAKARTA – Pertandingan Timnas Inggris vs Ghana pada laga kedua Grup L Piala Dunia 2026 di Stadion Boston, Amerika Serikat pada Rabu (24/6) dini hari berakhir dengan skor kacamata.

Inggris mengalami kebuntuan menghadapi Ghana yang bertahan total sehingga hanya bisa seri 0-0.

Hasil tersebut membuat persaingan di Grup L masih terbuka.

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Inggris tetap memimpin klasemen dengan empat poin, sedangkan Ghana menempel di posisi kedua dengan jumlah poin yang sama.

Kepastian lolos ke fase gugur akan ditentukan pada pertandingan terakhir grup.

Inggris langsung menggebrak mengandalkan kreativitas Jude Bellingham, Declan Rice, dan Harry Kane untuk membongkar pertahanan Ghana yang sangat disiplin.

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Dominasi The Three Lions terlihat jelas dalam penguasaan bola.

Hingga menit ke-18, Inggris mencatatkan penguasaan bola mencapai 88 persen, sementara Ghana menumpuk pemain di area pertahanan sendiri.

Berikut ini skor akhir pertandingan Timnas Inggris vs Ghana pada laga kedua Grup L Piala Dunia 2026.

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TAGS   Inggris vs Ghana  Piala Dunia 2026  Harry Kane  Ghana 
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