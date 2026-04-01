JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Inggris vs Jepang, Samurai Biru Taklukkan The Three Lions di Wembley

Rabu, 01 April 2026 – 08:01 WIB
Pemain Jepang merayakan gol yang dicetak oleh penyerang sayap Kaoru Mitoma (7) pada pertandingan persahabatan menghadapi Timnas Inggris di Stadion Wembley, London, Selasa (31/3/2026) waktu setempat. (Antara/x.com/jfa_samuraiblue)

jpnn.com - JAKARTA - Kejutan terjadi pada laga persahabatan antara Inggis vs Jepang di Stadiion Wembley, Londong, Rabu dini hari.

Jepang menaklukkan Inggris yang bermain di kandang sendiri.

Adapun pemain Jepang Kaoru Mitoma mengantarkan timnya menaklukkan Inggris 1-0 pada pertandingan itu.

Mitoma menjadi pahlawan kemenangan Jepang setelah menciptakan gol pada menit ke-23, demikian catatan FIFA.

Kemenangan ini menutup perjalanan Jepang pada periode internasional Maret 2026, setelah mengalahkan Skotlandia 1-0 di Glasgow.

Kekalahan membuat Inggris melalui FIFA Matchday Maret tanpa kemenangan setelah imbang 1-1 melawan Uruguay.

Pada pertandingan di Wembley, Inggris mengambil inisiatif menyerang.

Namun, bek Ezri Konsa melakukan blunder yang gagal dimanfaatkan oleh Jepang.

