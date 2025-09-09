Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

Ingin Daerah Kewanitaan Rapat Kembali, Gunakan 4 Bahan Alami Ini

Selasa, 09 September 2025 – 08:28 WIB
Ilustrasi Kunyit. Foto: Laman Cheat Sheet

jpnn.com, JAKARTA - MENJAGA kesehatan daerah kewanitaan wajib Anda lakukan.

Terutama, bagi wanita yang telah menikah. Walau telah menikah, memiliki daerah kewanitaan yang bersih, wangi dan rapat akan membuat suami makin sayang.

Namun, bila terlalu sering berhubungan, area tersebut tentu tidak lagi kencang sama seperti pertama kali melakukan hubungan ranjang.

Baca Juga:

Walau begitu jangan khawatir, terdapat beberapa bahan alami yang bisa Anda gunakan agar area tersebut bisa kembali rapat.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Gooseberry

Gooseberry diketahui mampu mengencangkan otot-otot pada daerah kewanitaan.

Baca Juga:

Manfaat lain dari Gooseberry yakni mampu membersihkan area kewanitaan agar tetap wangi dan mengurangi keputuhan berlebih.

Cara menggunakannya rebus Gooseberry kemudian saring hingga mendapatkan ekstrak airnya.

Ada beberapa bahan alami yang bisa membantu merapatkan daerah kewanitaan tanpa efek samping dan salah satunya ialah gooseberry.

daerah kewanitaan  bahan alami  gooseberry  vitamin E 
